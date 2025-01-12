Москва, 12 января, 2025, 21:48 — ИА Регнум. В Россию из Сирии возвращена ещё одна семья с двумя детьми. Об этом 12 января сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова.

MOHAMMED AL RIFAI/EPA/ТАСС Дамаск

«Папа, бабушка и две дочки 10 и 5 лет сегодня на борту Министерства обороны РФ приземлились в Подмосковье», — написала она в Telegram-канале.

По словам Львовой-Беловой, сразу после того, как люди обратилась за помощью, российские ведомства начали искать способ оказать им содействие в возвращении из Сирии. Теперь семья поедет в Санкт-Петербург к родственникам.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря Львова-Белова сообщила, что в Россию из Сирии вернулись две семьи с детьми — мама с грудным ребёнком, а также папа, мама, дедушка и трое детей. Она уточнила, что в российские ведомства поступали обращения с просьбами оказать помощь в возвращении семей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 декабря заявила, Россия оказывает своим гражданам в Сирии необходимое содействие. Она отметила, что эта деятельность сопряжена с серьёзными рисками и трудностями. Москва находится в контакте с теми, кто участвует в формировании новой власти в Сирии, подчеркнула дипломат.