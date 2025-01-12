Белград, 12 января, 2025, 21:07 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич предложил провести у себя в стране переговоры президента России Владимира Путина и избранного американского лидера Дональда Трампа.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Президент Сербии Александр Вучич

«Я вижу, что некоторые предлагают свои страны в качестве места встречи Путина и Трампа. Я хотел бы впервые официально заявить, что Сербия заинтересована стать местом встречи президентов Российской Федерации и США», — заявил он в эфире телеканала TV Pink.

Вучич добавил, что Сербия не только формально находится вне военных альянсов, но и в принципе вне обоих блоков — и НАТО, и ОДКБ.

По его словам, Сербия является, по сути, полностью независимой и самостоятельной страной, которая в полной мере готова гарантировать безопасность обоих президентов.

Как ранее передавало ИА Регнум, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что избранный президент США готовится к встрече с Путиным. Кроме того, по его словам, телефонный разговор двух лидеров может состояться в ближайшие дни или недели.

9 января Трамп утверждал, что Путин хочет встретиться с ним и якобы публично заявлял об этом. Избранный президент США сообщил, что его команда готовит такую встречу, которая может состояться после его инаугурации 20 января.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января сообщил, что запросов в Москву от команды Трампа по поводу встречи с Путиным не поступало. Целесообразно дождаться вступления Трампа в должность, подчеркнул он.

10 января Песков заявил, что по теме встречи Путина и Трампа пока нет никакой конкретики. Он напомнил, что Путин неоднократно заявлял об открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом. Никаких особенных условий не требуется — только обоюдное желание, отметил представитель Кремля.