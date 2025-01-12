Тимашёвск, Краснодарский край, 12 января, 2025, 20:51 — ИА Регнум. В городе Тимашёвске Краснодарского края многодетная мать систематически избивает своего трёхлетнего сына. Об этом 12 января пишет Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По информации канала, тётя мальчика приехала навестить семью и обнаружила на теле ребёнка многочисленные ссадины и синяки. По её словам, 24-летняя мать воспитывает своего сына «силой».

Отмечается, что, не выдержав увиденного, тётя немедленно отвезла мальчика в больницу и обратилась в полицию.

Следственное управление СК РФ по региону сообщило о начале проверки сведений о причинении телесных повреждений трёхлетнему ребёнку.

Как сообщало ИА Регнум, отправленный 29 ноября под арест по уголовному делу об истязании ребёнка житель города Прокопьевска Кемеровской области заставлял своего 12-летнего пасынка есть стиральный порошок, сломал ему ногу. Избивая ребёнка, отчим разбил ему губу, вместе с женой они её зашили наживую.

Сбежавшего из дома 12-летнего мальчика нашли в одном из магазинов Прокопьевска 28 ноября. Из дома он сбежал за два дня до этого и прятался под прилавком. Мать обратилась в полицию через сутки. Отчиму грозит до восьми лет лишения свободы. В отношении женщины также возбуждено уголовное дело.