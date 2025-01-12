Москва, 12 января, 2025, 20:34 — ИА Регнум. Символическое похолодание ожидается в Москве на Крещение. Об этом 12 января заявил синоптик Евгений Тишковец.

Евгений Коноплев/ТАСС

«В воскресенье небольшой минус и распогодится. На Крещенье — символическое похолодание: ночью 0…-5, днём около 0», — написал он в Telegram-канале.

Тишковец отметил, что до конца января серьёзных морозов и снегопадов не будет.

Как передавало ИА Регнум, 2024 год стал самым тёплым за всю 245-летнюю историю наблюдений в Москве. По данным Метеорологической обсерватории МГУ, только в январе и мае температура была ниже обычной, в другие десять месяцев показатели были выше средних.

11 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных и неблагоприятных погодных явлениях, которые из-за аномально тёплой погоды ожидаются в шести округах России. Среди таких явлений он назвал сильные осадки и ветер, мокрый снег, дождь и гололедицу.