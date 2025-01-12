Днепропетровск, Украина, 12 января, 2025, 20:24 — ИА Регнум. В Днепропетровской области промышленное предприятие получило повреждения. Об этом 12 января сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Иван Шилов ИА Регнум

«Повреждены инфраструктура, промышленное и коммунальное предприятия», — написал Лысак в Telegram-канале.

Он не уточнил, о каком именно предприятии идёт речь.

Минобороны РФ пока не сообщало об ударах по Днепропетровской области. В оборонном ведомстве ранее не раз подчёркивали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 11 января в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за сутки нанесли поражение военным аэродромам и объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев 11 января сообщил, что в направлении микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге, в котором ранее проживал глава киевского режима Владимир Зеленский, был нанесён удар.