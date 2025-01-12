Москва, 12 января, 2025, 20:19 — ИА Регнум. Употребление клетчатки (растительных волокон), помимо профилактики онкологических заболеваний, в целом несёт большую пользу для организма. Об этом в воскресенье, 12 января, рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ИА Регнум.

Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

В журнале Nature Metabolism опубликовали результаты исследований учёных из Стэнфордской медицинской школы, которые установили, что при переваривании клетчатки в кишечнике вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты, которые не только служат источником энергии, но и могут напрямую влиять на функцию генов, укрепляя защиту организма от рака.

«Основу нашего рациона, конечно, составляет пищевые волокна — клетчатка, которые содержатся в цельнозерновых крупах, в овощах и фруктах. Клетчаткой питаются полезные бактерии, наша микробиота. Её основной продукт питания — это, конечно же, клетчатка. Это основа здорового рациона», — рассказала Писарева.

По словам специалиста, основа здоровой тарелки должна быть как минимум на половину заполнена овощами, зеленью. Нутрициолог объяснила, что в таком случае организм получит большое количество различных витаминов, микроэлементов, ферментов, которые положительно влияют на создание здоровой микрофлоры кишечника.

«От здоровья микрофлоры нашего кишечника зависит на 80% наш иммунитет. Иммунный ответ, то есть сопротивление тем или иным заболеваниям. И существует такая теория, что во время переваривания клетчатки микробиота выделяет короткоцепочные жирные кислоты, которые и являются профилактикой онкологических заболеваний», — пояснила собеседница агентства.

Писарева также добавила, что если у в рационе человека будет клетчатка, то это принесёт только пользу для организма. Однако бывают различные противопоказания при определённых хронических заболеваниях, когда клетчатки быть не должно, предупредила эксперт.

«Например, сыр и овощи тяжело есть, возникают какие-то вздутия, газообразования. Тогда нужно есть больше термообработанных овощей. Но, как минимум, до 200 г зелени и овощей нужно включать в свой дневной рацион», — уточнила специалист.

Собеседница агентства указала, что в данном случае речь не идёт о каких-то диетах, связанных с отказом от некоторых видов пищи. Писарева подчеркнула, что рацион должен быть полноценным.

«Мы не говорим о веганстве, об отказе от мяса и от рыбы. То есть белок животный также должен быть присутствовать в рационе. Это может быть куриное мясо, говядина, рыбные продукты, морепродукты, полезные жирные кислоты. Но основу всё равно рациона — это клетчатка», — обратила внимание эксперт.

По словам специалиста, новогодние застолья и новогодние блюда не могут стать причиной, которая вызовет какое-то онкологическое заболевание. Частая проблема, которая характера для новогодних праздников, — это переедание. Пища не до конца переваривается, случается перенасыщение калориями, уточнила Писарева.

«В любом случае после каждого застолья нужно возвращаться в свой обычный ритм и восстанавливать свой рацион постепенно. И восстанавливать свой рацион постепенно. И восстанавливать свой рацион постепенно», — в заключении рассказала собеседница агентства.

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