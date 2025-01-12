Омск, 12 января, 2025, 19:59 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 12 января и завершилась со счётом 3:2.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

В первом периоде хоккеисты «Салавата Юлаева» забросили две шайбы. Отличились нападающие Шелдон Ремпал на четвёртой минуте и Артём Набиев на шестой.

«Авангард» смог переломить ход матча, забив три гола. Точными бросками отметились форварды Рид Буше на 24-й минуте, Наиль Якупов на 47-й и защитник Дамир Шарипзянов на 59-й.

На сегодняшний день «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, на счету команды 47 очков после 43 матчей. «Салават Юлаев» идёт на втором месте с 58 очками после 43 игр.

Как передавало ИА Регнум, 11 января магнитогорский «Металлург» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

8 января московский «Спартак» одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:0. В составе «красно-белых» дубль оформил нападающий Ансель Галимов.