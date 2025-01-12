Москва, 12 января, 2025, 19:35 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на устранение правовой неопределённости в понятии «отпуск», внесён в Госдуму. Соответствующий документ размещён 12 января в думской электронной базе.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Инициативу внесла Брянская областная дума. Авторы отмечают, что в ст. 107 Трудового кодекса РФ следует уточнить, что понятие «отпуск» используется без дополнительной конкретизации и пояснений.

«Согласно Трудовому кодексу, в понятие «отпуск» включаются не только отпуск, предоставляемый собственно для отдыха, но и освобождение от работы в связи с беременностью и родами, усыновлением ребёнка, для ухода за ребёнком, отпуск работникам, совмещающим работу с обучением (учебный отпуск)», — отмечается в документе.

Законопроект предлагает закрепить, что термин «отпуск» относится к ежегодным оплачиваемым отпускам.

Как передавало ИА Регнум, Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым уточняется срок использования отгула, а также предусматривается оплата неиспользованных отгулов при увольнении. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Согласно поправкам, работник сможет взять дополнительный день отдыха в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период. Если в течение года отгул так и не был использован, взять его как выходной день уже не получится, но он не сгорит. Все неиспользованные отгулы работодатель обязан будет компенсировать сотруднику при увольнении.