Анкара, 12 января, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Хакан Фидан созвонился с своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом заявили в турецком дипведомстве в воскресенье.

DIA Images/ABACA/ТАСС Глава МИД Турции Хакан Фидан

«Министр иностранных дел Хакан Фидан 12 января провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе разговора обсуждались вопросы, связанные с событиями в Сирии, на Украине, а также тема энергетической безопасности», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее 14 декабря турецкий министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар заявил, что американские санкции в отношении «Газпромбанка» сильно ударят по экономике Турции, так как Россия является основным поставщиком газа в республику. Он обратился к Вашингтону с просьбой сделать для Анкары исключение и разрешить им вернуться к расчётам с Москвой через «Газпромбанк». 20 декабря Вашингтон ответил согласием.

Кроме того, ИА Регнум ранее передавало, что в декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости скорейшего прекращения огня и обеспечения справедливого мира на Украине.

22 декабря глава МИД Турции Фидан назвал президента РФ Владимира Путина хорошим стратегом в отношении Сирии. Он подчеркнул, что Путин знает, что важно, а что менее важно, во что стоит вкладываться, а во что нет. В ноябре он также отмечал, что Запад открыто занял сторону в украинском конфликте, поставив Киеву вооружения. Он также отметил, что, помимо открытого вооружённого конфликта, также ведётся экономическая и политическая борьба.