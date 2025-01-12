Симферополь, 12 января, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано у берегов Крыма в Чёрном море. Об этом 12 января сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Отмечается, что землетрясение произошло в 17:49 мск в акватории Чёрного моря, на расстоянии 75 км к юго-востоку от Керчи и 60 км к югу от Тамани. Очаг залегал на глубине 45 км.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 января в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 5 км. В результате сейсмического события никто не погиб и не пострадал, обращений от населения не поступало.

Ещё одно землетрясение в Сочи произошло вечером 11 января. По словам руководителя сейсмической службы города Елены Карпович, это было повторением утреннего землетрясения — приблизительно в том же месте на глубине 5 км.