Москва, 12 января, 2025, 19:34 — ИА Регнум. Учебный комплекс построят на территории бывшей промзоны в московском районе Отрадное по программе Комплексного развития территорий (КРТ). Об этом 12 января сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

«На участке бывшей промзоны «Алтуфьевское Шоссе» площадью 29,18 га инвестор построит современный жилой квартал. Его инфраструктуру дополнит учебный комплекс, состоящий из школы для 375 учеников и детского сада на 200 воспитанников. После завершения строительства образовательный объект передадут городу», — процитировал его Градостроительный комплекс Москвы.

Территория расположена между Алтуфьевским шоссе, ул. Хачатуряна и рекой Лихоборкой вблизи московского городского вокзала Окружная, станции метро «Отрадное» и Московского скоростного диаметра.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, по проекту КРТ планируется построить 618 тыс. кв. м недвижимости. На участке бывшей промзоны появятся, включая жилье, социальные, общественно-деловые и промышленные объекты. В жилом квартале обустроят зелёную зону для пеших прогулок. Общая площадь благоустройства составит 4,02 га.

Как сообщало ИА Регнум, в районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино реорганизуют два участка общей площадью 8,11 га в рамках КРТ. Большую часть застройки отведут под дома по реновации общей площадью около 130,6 тыс. кв. м. Первые этажи займут службы бытового сервиса, магазины и кафе, а во дворах разместят детские и спортивные площадки. На участке в Походном проезде планируется построить колледж площадью свыше 33 тыс. кв. м.