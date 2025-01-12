Вашингтон, 12 января, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий. Об этом 12 января заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

White House/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Дональд Трамп

«Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить существующие соглашения», — отметил Уолтц в эфире телеканала ABC News.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 3 декабря заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение Гренландию, которая входит в состав Дании. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на это сказал, что остров не продаётся и не будет продаваться.

7 января Трамп заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США якобы для защиты «свободного мира». При этом он не исключил применения Вашингтоном военных и экономических средств принуждения в отношении острова.

10 января Трамп опубликовал видеозапись, на которой жители Гренландии просят его выкупить остров. При этом датская телерадиокомпания DR заявила, что на кадрах подкупленные командой республиканца бездомные и социально незащищённые люди с острова.

Британская газета газета The Financial Times 12 января написала, что жители Гренландии шокированы и оскорблены разговорами о том, что остров должен войти в состав США. По словам бывшего премьер-министра Гренландии Куупика Клейста, нельзя просто так «купить страну или её людей».