Трамп рассматривает силовой сценарий в отношении Гренландии
Вашингтон, 12 января, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий. Об этом 12 января заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить существующие соглашения», — отметил Уолтц в эфире телеканала ABC News.
Как передавало ИА Регнум, Трамп 3 декабря заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение Гренландию, которая входит в состав Дании. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на это сказал, что остров не продаётся и не будет продаваться.
7 января Трамп заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США якобы для защиты «свободного мира». При этом он не исключил применения Вашингтоном военных и экономических средств принуждения в отношении острова.
10 января Трамп опубликовал видеозапись, на которой жители Гренландии просят его выкупить остров. При этом датская телерадиокомпания DR заявила, что на кадрах подкупленные командой республиканца бездомные и социально незащищённые люди с острова.
Британская газета газета The Financial Times 12 января написала, что жители Гренландии шокированы и оскорблены разговорами о том, что остров должен войти в состав США. По словам бывшего премьер-министра Гренландии Куупика Клейста, нельзя просто так «купить страну или её людей».