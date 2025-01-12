Санкт-Петербург, 12 января, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Водитель такси скрылся в места столкновения его автомобиля с электричкой в Ленинградской области и оставил в машине умирающую пассажирку, которая скончалась от полученных травм. Об этом 12 января сообщил Telegram-канал «112».

Telegram/Петербургская полиция

«Таксист бросил умирающую пассажирку в автомобиле, протараненном электричкой на железнодорожном переезде в Ленинградской области», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы регионального главка МВД, ДТП произошло в 07:45 мск на железнодорожном переезде Щеглово — Кирпичный завод во Всеволожском районе Ленобласти, когда водитель такси марки Geely Coolray не справился с управлением. Его машина выехала на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, в это время по ним шла электричка.

«В ДТП погибла неустановленная женщина — пассажир такси. Она скончалась на месте происшествия. По уточненным данным, водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в электропоезде, по предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря 2024 года при столкновении автомобиля с локомотивом на железнодорожном переезде в городе Светлограде в Ставропольском крае два человека погибли и ещё один пострадал. Схода состава поезда с рельсов не произошло.