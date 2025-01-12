Москва, 12 января, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили три тяжёлых украинских гексакоптера «Баба-яга». Видео опубликовало 12 января Минобороны России.

Министерство обороны России. Кадр из видео

На опубликованных кадрах гексакоптер, находящийся над населённым пунктом, попадает в прицел, а затем взрывается. Видео снято в ночное время.

Ударный беспилотник с шестью винтами «Баба-Яга» способен нести крупнокалиберные мины и наносить удары по танкам, лёгкой бронетехнике, блиндажам и другим строениям. Перед атакой гексакоптер зависает над целью. Это позволяет ему наносить точный удар.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940943" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВС РФ в Харьковской области уничтожили три украинских тяжелых гексакоптера «Баба-яга»

Все варианты «Бабы-яги» отличаются высокой грузоподъёмностью, и их можно дооборудовать дополнительными антеннами, мониторами и средствами слежения.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре российские военные рассказали, что с дронов «Баба-яга» ВСУ распыляют газ над Курской областью.

В конце декабря российский дрон уничтожил в Херсонской области одну «Бабу-ягу». Тяжёлый гексакоптер был сбит оператором беспилотника морской пехоты Северного флота группировки российских войск «Днепр».