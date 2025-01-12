Москва, 12 января, 2025, 18:40 — ИА Регнум. В районе Крюково появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Горизонт», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Е. Самарин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«ФОК построили на Середниковской улице (дом 5). Здание площадью около 4 тыс. кв. м возвели по государственной программе «Спорт Москвы» за счет бюджета города. Физкультурно-оздоровительный комплекс смогут посещать до 1090 людей в сутки. Он также приспособлен для занятий маломобильных граждан», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

Двухэтажный спорткомплекс с панорамными окнами возвели около лесного массива. В здании также есть подвал и технический этаж.

По словам руководителя департамента гражданского строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, в «Горизонте» также оборудовали большой бассейн — 25 на 16 м на восемь дорожек, малый бассейн — 10 на 6 м, тренажёрный зал площадью более 200 кв. м, административные помещения и буфет. Прилегающую территорию благоустроили с учётом парковки на 34 машино-места.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что за период строительства инспекторы провели восемь выездных проверок для инструментального контроля качества работ и материалов. Итоговая проверка показала, что комплекс соответствует утверждённому проекту. Застройщику выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году в столице девелоперы возведут девять спортивных объектов в разных округах. Общая площадь составит порядка 77 тыс. кв. м. Пять из указанных комплексов появятся в районах: Северное Измайлово, Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное, Левобережный и Москворечье-Сабурово.