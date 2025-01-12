Роттердам, Нидерланды, 12 января, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Три взрыва прогремели в ночь на 12 января в нидерландском городе Роттердаме. Об этом сообщает RTL со ссылкой на правоохранителей.

Persbureau PeterNick

«Три взрыва прогремели у жилых домов в разных районах Роттердама в течение часа ранним утром в воскресенье. <…> О пострадавших не сообщалось, однако взрывы нанесли ущерб зданиям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый взрыв был около 01:30 (03:30 мск). Власти ведут расследование, о задержаниях не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря взрыв прогремел в трёхэтажном жилом доме в Гааге, в здании возник пожар. В результате оказались разрушены пять двухуровневых квартир. Также в нескольких квартирах взрывной волной выбило окна. Четверых пострадавших доставили в больницу.