Москва, 12 января, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Оператор башенного крана скончался в кабине во время высотных работ на одной из строек в Москве. Об этом сообщил 12 января источник «Известий».

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По его словам, трагический инцидент произошёл на стройке на улице Большой Черемушкинской. Кабина крана в этот момент находилась на высоте 30 м над уровнем земли.

Отмечается, что сейчас тело рабочего спустили на землю. На месте работают сотрудники спасательных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября 2024 года на стройплощадке многоквартирного дома в Кызыле рухнул строительный кран. В результате этого машиниста крана зажало в кабине и его оттуда извлекали сотрудники МЧС. Находившиеся на строительной площадке рабочие не пострадали.

В конце октября башенный кран с крановщиком в кабине упал на Ангарской улице на севере Москвы. Мужчина выжил, однако в результате инцидента получил серьёзные травмы.