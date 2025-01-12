Иркутск, 12 января, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Этой зимой Байкал может не покрыться льдом. Об этом 12 января заявила в Telegram-канале пресс-служба ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

Кирилл Шипицин/РИА Новости

Отмечается, что на озере лёд наблюдается лишь местами и его нельзя назвать устойчивым, так как он тает по причине аномально теплой температуры.

«На севере лёд наблюдается на удалении 5–7 км, середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лёд, всё остальное — вода. На юге становление льда не предвидится», — говорится в заявлении.

В ведомстве предостерегли граждан от попыток выйти на хрупкую поверхность и призвали дождаться крепких морозов, которые могут ударить в феврале 2025 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что уходящий, 2024 год стал самым тёплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве. По данным Метеорологической обсерватории МГУ, только в январе и мае температура была ниже обычной, в другие десять месяцев показатели были выше средних.

11 января 2025 года научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об опасных и неблагоприятных погодных явлениях, которые из-за аномально тёплой погоды ожидаются в шести округах России. Среди таких явлений он назвал сильные осадки и ветер, мокрый снег, дождь и гололедицу.