Москва, 12 января, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала новые спутниковые снимки пожара и дыма над Лос-Анджелесом в американском штате Калифорния.

Госкорпорация «Роскосмос»

«Роскосмос» продолжает следить за пожарами, охватившими районы округа Лос-Анджелес, — съёмка спутника «Ресурс-П», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января в Лос-Анджелесе вспыхнули пожары, в результате которых к настоящему моменту погибли 16 человек, ещё 13 пропали без вести.

От пожаров пострадали более 10 тыс. строений, ещё 57 тыс. зданий находятся под угрозой уничтожения, в том числе Центр Гетти. Более 16 тыс. американцев обратились за помощью в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям.

В результате стихийного бедствия почти полностью был уничтожен прибрежный город Малибу. Виллы многих известных актёров, включая Энтони Хопкинса и Джона Гудмена, сгорели. Борьбу с огнём осложняют сильный ветер и засуха. По данным метеорологов, дождя в прогнозе нет.