Санкт-Петербург, 12 января, 2025, 16:36 — ИА Регнум. В международном аэропорту Пулково Санкт-Петербурга из-за непогоды повторно приостановлен приём и выпуск самолётов. Об этом 12 января сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Александр Демьянчук/ТАСС

Он уточнил, что в районе воздушной гавани продолжается сильный снегопад.

«Чтобы аэродромная служба Пулково провела работу на взлётно-посадочных полосах для повышения коэффициента сцепления до нормативного состояния, аэропорт принял решение приостановить приём и выпуск самолётов, предварительно на 40 минут, с 16:30 до 17:10 мск», — написал Кореняко в Telegram-канале.

В период действия ограничений некоторые самолёты, совершающие рейсы в Пулково, могут уйти на запасные аэродромы.

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Представитель Росавиации уточнил, что в период открытия после первых ограничений аэропорт успел суммарно обслужить на прилёт и вылет более 10 рейсов. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД следят за деятельностью воздушной гавани Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 января Пулково приостановил приём рейсов и их отправку из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничения ввели на час, а затем продлили до нормализации погодных условий.

Воздушная гавань предоставила пассажирам задержанных рейсов воду и питание. В Росавиации сообщили, что в районе Пулково прошли сильные ливневые осадки в виде снега. Позднее Пулково возобновил работу. На запасные аэродромы, прежде всего в Москву, были отправлены 33 рейса, следовавшие в воздушную гавань.