Одесса, Украина, 12 января, 2025, 16:49 — ИА Регнум. В Одессе 12 января прошёл митинг, участники которого потребовали вернуть снесённый в конце декабря памятник советскому поэту, музыканту, актёру Владимиру Высоцкому. Об этом сообщило украинское издание «Думская».

(сс) Stnovaff Памятник Владимиру Высоцкому в Одессе до сноса

Акция прошла напротив здания Одесской киностудии у постамента, на котором до 30 декабря стоял бронзовый памятник. На митинг пришли шесть человек, которые несли плакаты со словами «Восстановить памятник Высоцкому!», «Позор!», «Никто не заставит одесситов забыть славную историю города!»

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Памятник Высоцкому скульптора Александра Князикана Французском бульваре установили в сентябре 2012 года. На Одесской киностудии Высоцкий снялся в восьми фильмах, таких как «Вертикаль», «Короткие встречи», «Опасные гастроли», «Место встречи изменить нельзя».

На фасаде здания киностудии задолго до создания памятника была установлена бронзовая мемориальная доска с барельефом артиста.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре власти Одессы приняли решение снести памятник Высоцкому. Также они решили демонтировать памятники Александру Пушкину, Максиму Горькому и Исааку Бабелю.

Демонтаж состоялся ночью 30 декабря. Комментариев во стороны представителей власти не последовало.