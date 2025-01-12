Курск, 12 января, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Курска заключил под стражу подростка, обвиняемого в нападении на одну из школ города. Об этом 12 января сообщили в следственном управлении СК РФ по Курской области.

Telegram/Александр Хинштейн

«По ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что уголовное дело в отношении 16-летнего подростка расследуется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»).

Следствие установило, что утром 10 января подросток разбил молотком стёкла припаркованного рядом со школой автомобиля, а потом прошёл в здание образовательного учреждения, где повредил стёкла входной двери, после чего скрылся. По предварительным данным, он планировал устроить пожар.

Как передавало ИА Регнум, 11 января напавшему на школу подростку было предъявлено обвинение по статье о покушении на теракт. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Утром 10 января в одну из школ Курска ворвался 16-летний подросток в балаклаве и с молотком в руках. Он вбежал в здание, разбил окно в коридоре и, несмотря на преследование охранником, беспрепятственно выскочил на улицу, разбив стекло входной двери.

Покидая здание, он оставил у входа сумку, в которой обнаружили два ножа и бутылку с жидкостью для розжига. Школьника оперативно задержали, с ним работают специалисты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позднее подросток заявил, что претензий к учебному заведению у него нет. По данным Telegram-канала SHOT, школьник накануне нападения расстался со своей девушкой.