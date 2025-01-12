Химки, Московская область, 12 января, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в помещении по производству и хранению плёнки в подмосковных Химках. Об этом 12 января сообщило МЧС России в Telegram-канале.

кадр из видео

Отмечается, что площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. Пожар тушат 81 специалист и 27 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 12 января в Москве на улице Ягодной из-за пожара перекрыли движение. На месте работают оперативные службы, водителей попросили выбирать пути объезда.

8 января в Москве загорелась крыша находящегося на реконструкции двухэтажного строения на территории религиозной ассоциации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней». Предварительная причина — нарушение техники безопасности при работе со сваркой.