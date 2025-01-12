Киев, 12 января, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог мог отменить свой визит в Киев из-за ряда заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского об урегулировании украинского конфликта. Об этом 12 января написало украинское издание «Страна. ua».

Andrew Harnik/AP/TASS

«Келлог мог отменить визит после ряда заявлений Зеленского по условиям окончания [вооружённого конфликта] на Украине, которые не совпадают с видением команды Трампа», — говорится в публикации.

Отмечается, что ещё одной причиной отмены приезда спецпосланника избранного главы Белого дома могло стать то, что администрация действующего президента США Джо Байдена пока не согласовала такой визит.

Агентство Reuters 7 января сообщило, что Келлог отложил свою поездку в Киев и другие столицы стран Европы до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января. Причины такого решения не уточнялись.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 5 января в интервью американскому блогеру Лексу Фридману заявил, что не желает садиться за стол переговоров втроём с Трампом и президентом России Владимиром Путиным. По словам главы киевского режима, украинская сторона согласится на прекращение огня при условии, что ей предоставят оружие для отражения «будущих нападений» РФ.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский 9 января заявил, что Трамп словами о сроках переговоров с Россией фактически выдвинул Зеленскому ультиматум. По его словам, этим избранным главой Белого дома фактически был дан отсчёт избирательной кампании на Украине, которая может пройти и без главы киевского режима.