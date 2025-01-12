Москва, 12 января, 2025, 15:54 — ИА Регнум. В Москве на улице Ягодная из-за пожара перекрыли движение. Об этом 12 января сообщил столичный департамент транспорта.

Иван Шилов ИА Регнум

«Из-за возгорания на улице Ягодная в районе д. 15 перекрыто движение», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы, водителей попросили выбирать пути объезда.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940923" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сильный пожар стал причиной закрытия движения на улице Ягодная в Москве

Как сообщало ИА Регнум, 8 января в Москве загорелась крыша находящегося на реконструкции двухэтажного строения на территории религиозной ассоциации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней». Предварительная причина — нарушение техники безопасности при работе со сваркой.