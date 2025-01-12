В Москве из-за пожара перекрыли движение на улице Ягодной
Москва, 12 января, 2025, 15:54 — ИА Регнум. В Москве на улице Ягодная из-за пожара перекрыли движение. Об этом 12 января сообщил столичный департамент транспорта.
Иван Шилов ИА Регнум
«Из-за возгорания на улице Ягодная в районе д. 15 перекрыто движение», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы, водителей попросили выбирать пути объезда.
Сильный пожар стал причиной закрытия движения на улице Ягодная в Москве
Как сообщало ИА Регнум, 8 января в Москве загорелась крыша находящегося на реконструкции двухэтажного строения на территории религиозной ассоциации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней». Предварительная причина — нарушение техники безопасности при работе со сваркой.