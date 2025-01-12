Варшава, 12 января, 2025, 16:15 — ИА Регнум. В польском обществе ощущается усталость от конфликта на Украине, а также от ведущих нескромную жизнь украинских беженцев. Об этом 12 января заявил глава минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Конечно, в польском обществе есть усталость, и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин, проезжающих на последних моделях автомобилей или заселяющихся в пятизвёздочные отели», — пояснил он в беседе с Financial Times.

Отдельно глава минобороны коснулся конфликта с Киевом из-за отказа Польши передать оставшиеся в стране самолёты МиГ-29. Косиняк-Камыш заметил, что может понять главу киевского режима Владимира Зеленского, которому необходимо постоянно требовать большую помощь. Но при этом напомнил Украине, что Варшава начала поставлять стране танки тогда, когда другие союзники направляли лишь каски.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля прошлого года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал вынудить украинских граждан, живущих в ЕС, вернуться в свою страну. В сентябре он предлагал ЕС остановить выплату пособия беженцам с Украины, отметив, что Варшава уже прекратила такие выплаты.

Косиняк-Камыш не раз негативно высказывался о поведении украинцев в Польше. По его словам, беженцы с Украины нагло пользуются поддержкой Варшавы: они приезжают в страну, получают деньги и возвращаются с ними к себе на родину. Это очень раздражает простых поляков.

Зеленский 3 января заявил, что Киев вернёт на Украину беженцев, которые оказались в Европе, если европейские государства представят украинской стороне дополнительное количество средств противовоздушной обороны (ПВО). При этом речь шла о неработающих гражданах. Глава киевского режима пояснил, что Брюсселю невыгодно возвращать на Украину трудоустроенных беженцев, так как они не нуждаются в финансировании и платят налоги.