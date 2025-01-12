Москва, 12 января, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Плавное вхождение в рабочий ритм после новогодних праздников необходимо для сохранения продуктивности и ряда факторов, влияющих на состояние рабочего коллектива и компании в целом. Об этом в воскресенье, 12 января, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с ИА Регнум.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Резкий старт может привести к выгоранию и снижению мотивации. Постепенное наращивание нагрузки позволяет адаптироваться к рабочему процессу, снизить уровень стресса и избежать перегрузок. Это особенно актуально в условиях, когда после праздников возвращение к работе становится психологически сложным»,— сообщил специалист

По словам эксперта, вернуться в привычный ритм работы после праздников сложно из-за резкого перехода от расслабленного состояния и режима к интенсивной деятельности. В такие моменты сотрудник может испытывать проблемы с концентрацией и планированием задач. Немаловажной проблемой может также стать чувство усталости и стресс от необходимости быстро включиться в работу, уверен Мурадян.

«Плавный вход в рабочий ритм — это задача как руководителя, так и самого сотрудника. Начальник должен создать условия для комфортного возвращения: предложить гибкий график, предоставить возможность сосредоточиться на менее сложных задачах в начале недели. Но и сотрудник тоже должен проявить инициативу», — отметил собеседник агентства.

Специалист указал, что работнику следует не стесняться обращаться за помощью, если это необходимо, а также по возможности ставить перед собой более реалистичные задачи.

«Возвращение к рабочему процессу — это не только индивидуальная задача, но и коллективная ответственность. Создание поддерживающей среды и понимание со стороны руководства могут значительно облегчить этот переход и помочь всем членам команды успешно вернуться в привычный ритм»,— добавил HR-эксперт.

Если не следовать рекомендациям по плавному входу в рабочий ритм, последствия могут быть серьезными как для сотрудника, так и для организации, считает Мурадян.

«Сотрудник может столкнуться с повышенной усталостью, снижением мотивации и ухудшением психоэмоционального состояния. А компания, в свою очередь, рискует потерять продуктивность, ухудшить атмосферу в коллективе и даже столкнуться с увеличением текучести кадров»,— заключил специалист.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря началась последняя рабочая неделя в 2024 году. Перед новогодними праздниками россияне трудились шесть дней.

Согласно документу, рабочий день с понедельника, 30 декабря, перенесли на субботу, 28 декабря. Таким образом, рабочая неделя продлилась с 23 по 28 декабря. При этом 28 декабря не было сокращённым днём.

Регионы России вправе были самостоятельно решить, будет ли 28 декабря нерабочим или рабочим днём.

У россиян перед новогодними праздниками было три выходных дня ― 29, 30 и 31 декабря. Новогодние каникулы в 2025 году продлились до 8 января. Всего на новогодние праздничные дни в 2025 году пришлось 11 дней подряд.

Выходной на 31 декабря был перенесён с 7 января.

В 2026 году на новогодних каникулах россияне будут отдыхать девять дней. Выходными будут дни с 31 декабря 2025 года по 8 января.