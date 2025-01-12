Киев, 12 января, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отговорил своего 18-летнего сына от службы в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в своём Telegram-канале 12 января.

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«Он ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кулеба допустил перспективу снижения мобилизационного возраста до 23–24 лет, а снижение до 18 лет счёл маловероятным.

«Именно генералы должны донести этот аргумент до политического руководства и до парламента. И, что наиболее важно, до народа Украины. Потому что это будет чрезвычайно болезненным решением, которое не будет приветствоваться ни одной частью украинского общества», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября агентство Associated Press проинформировало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина должна принять важные решения по мобилизации. Глава Госдепа также призвал НАТО поддержать киевский режим на фоне нехватки военных в рядах Вооружённых сил Украины.

Представитель 17-й полтавской бригады национальной гвардии Сергей Лунич 24 декабря заявил, что командование ВСУ приказало воинским частям готовиться принимать большое количество новобранцев в связи с ожидаемым снижением призывного возраста до 18 лет. В его бригаде ожидают скорого прибытия призывников в возрасте около 20 лет. Поручено организовать всё для немедленного обучения новобранцев.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии, считает российский лидер.