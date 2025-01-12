Донецк, 12 января, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Ракетный удар «Точкой-У» по Донецку в марте 2022 года, вероятно, был нанесён из села Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 января рассказали эвакуированные беженцы.

Штаб территориальной обороны ДНР

По их словам, жители хорошо запомнили появление новой военной техники из-за её размеров.

«Посёлок наш относительно небольшой, потому был хорошо слышен выход. Это было на территории частных огородов, в нескольких сотнях метров от здания школы. А через несколько часов мы узнали, что эта ракета прилетела в Донецк», — передаёт показание беженцев ТАСС.

Беженцы отметили, что с территории населённого пункта также не один раз запускали дальнобойные ракеты из РСЗО HIMARS. Вооружение, которого жители раньше не видели, появилось в середине весны. Пуски проходили с полей в районе улицы Новой или у здания местной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2022 года над Донецком взорвалась сбитая ракета «Точка-У» с кассетной боеголовкой. По данным минздрава ДНР, погибли 23 человека, ещё 37 человек пострадали. Тогда Россия передала в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН письмо и материалы об обстреле Донецка. Украинские военные стремились нанести как можно больше ущерба гражданским лицам, уточнили в постпредстве РФ при ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что западные страны промолчали по поводу взрыва в Донецке ракеты «Точка-У». По её словам, государства повели себя так, будто не было массового убийства гражданских лиц и страшных кадров первых минут после трагедии.

11 января группировка войск «Центр» армии России освободила в ДНР населённый пункт Шевченко. В силовых структурах пояснили, что российские военные благодаря этому открыли дорогу на Красноармейск. Имеется в виду прямая дорога в сторону микрорайона Лазурного и населённого пункта Зеленовка.