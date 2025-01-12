Берлин, 12 января, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Германия собирается восстановить поставки российского газа по сохранившейся нитке «Северного потока — 2». Об этом заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

dpa/picture-alliance/Jens Büttner/TASS

«Мы вернём «Северный поток» в эксплуатацию, вы можете на это положиться», — её слова передаёт телеканал Welt 11 января.

Отмечается, что АдГ впервые в истории существования партии выдвинула кандидата на пост канцлера, которым единогласно была избрана Вайдель. В своём выступлении она рассказала, какие меры намерена реализовать в первые 100 дней после вступления в должность, к ним относится и возврат поставок газа из России.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Таким образом, из строя вышли обе нитки «СП» и одна из двух ниток «СП-2».

3 января депутат парламента Германии Севим Дагделен от группы «Союза Сары Вагенкнехт» призвала власти ФРГ прекратить делать «денежные подарки» Киеву после того, как тот перекрыл транзита газа через Украину, и запустить подачу топлива по сохранившейся нитке трубопровода «Северный поток — 2».

Отмечается, что после прекращения поставок российского газа в Европу через Украину цены на это топливо в ЕС выросли до 540 долларов за 1 тыс. куб. м.