Москва, 12 января, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Введение интегральной оценки в школах — это разумная инициатива. Таким мнением поделилась глава Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева 12 января.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она также сообщила, что на данный момент ЕГЭ не может продемонстрировать в полной мере все достижения и способности человека.

«Я много раз повторяла, что итог обучения в школе — результат, которого ребёнок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ. Необходим механизм, который бы учитывал все достижения выпускника, его способности и таланты в комплексе», — отметила Васильева в беседе с ТАСС.

Глава РАО также уточнила, что к каждому ребёнку нужен более индивидуальный подход и для этого общество должно больше доверять школе и учителям, которые оценивают успехи подрастающего поколения.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил ввести наряду с ЕГЭ интегральную оценку знаний для выпускников школ. Он также указал на необходимость побуждать учащихся школ к освоению всей учебной программы, а не только тех предметов, по которым они будут сдавать ЕГЭ.

Глава КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов 4 декабря заявил, что ЕГЭ нанёс России травму, которая будет заживать несколько десятков лет. Он назвал внедрение в стране Болонской системы образования и ЕГЭ худшим из того, что можно было придумать.

В конце августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил сформировать стратегию развития образования до 2030 года. Её проект должны разработать и представить в правительство до 4 марта 2025 года Минпросвещения, Минфин, Минобрнауки и Рособрнадзор.