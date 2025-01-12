Лондон, 12 января, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Жители Гренландии шокированы и оскорблены разговорами о том, что остров должен войти в состав США. Об этом 12 января пишет газета The Financial Times.

Ida Marie Odgaard/AP/TASS

«Многие жители были оскорблены. Им не понравилось, что об их родине говорят, как о покупке недвижимости», — приводит издание слова бывшего премьер-министра Гренландии Куупика Клейста.

Политик отметил, что нельзя просто так «купить страну или её людей».

Проживающая в Гренландии консультант по горнодобывающей промышленности Болетт Нильсен заявила изданию, что никто из местных жителей не хочет быть частью США, но теперь из-за слов избранного президента США Дональда Трампа Дании придётся «намного внимательнее прислушиваться к Гренландии».

Газета также приводит мнение нескольких жителей столицы острова Нуука. По словам одного из них, гренландцы «были шокированы агрессивным тоном Трампа, некоторым стало страшно».

Как передавало ИА Регнум, Трамп 3 декабря заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение Гренландию, которая входит в состав Дании. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на это сказал, что остров не продаётся и не будет продаваться.

7 января Трамп заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США якобы для защиты «свободного мира». При этом он не исключил применения Вашингтоном военных и экономических средств принуждения в отношении острова.

10 января Трамп опубликовал видеозапись, на которой жители Гренландии просят его выкупить остров. При этом датская телерадиокомпания DR заявила, что на кадрах подкупленные командой республиканца бездомные и социально незащищённые люди с острова.

11 января портал Axios написал, что правительство Дании связывалось с командой Трампа, пытаясь убедить его в том, что проблемы безопасности Гренландии можно решить без её присоединения к США. При этом в Копенгагене указали на готовность обсудить усиление безопасности в Гренландии или увеличение американского военного присутствия там.