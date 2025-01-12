Берлин, 12 января, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Теракт на газопроводах «Северный поток» сильно испортил отношения Германии и США. Об этом 12 января заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс.

ИА Регнум

«Во внешней политике благодаря новой администрации [избранного президента США] Дональда Трампа <…> мы видим реальный шанс на улучшение немецко-американских отношений, которые, на наш взгляд, были серьёзно осложнены ситуацией с подрывом «Северных потоков», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» случились в сентябре 2022 года. В результате полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.

3 января депутат парламента Германии Севим Дагделен (группа «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») призвала немецкие власти прекратить делать «денежные подарки» Киеву после того, как тот перекрыл транзита газа через Украину, и запустить подачу топлива по сохранившейся нитке трубопровода «Северный поток — 2».

11 января кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) пообещала вернуть сохранившуюся нитку «Северного потока — 2» в эксплуатацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала США главным бенефициаром остановки транзита российского газа через территорию Украины. Дипломат добавила, что США уже разрушили экономику Германии после подрыва «Северных потоков», после чего страна оказалась вынуждена закупать сырьё по существенно более высоким ценам, что привело к сворачиванию целого ряда «крупнейших и легендарных немецких производств».