Санкт-Петербург, 12 января, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге отменил введённые из-за непогоды ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом 12 января сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Валентин Антонов/ТАСС

«По данным аэродромных служб, коэффициент сцепления взлётно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии. Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов», — сообщил Кореняко в своём Telegram-канале.

Представитель Росавиации добавил, что за время действия ограничений на запасные аэродромы было отправлено 33 самолёта, следовавших в Санкт-Петербург.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 января Пулково приостановил приём рейсов и их отправку из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничения ввели на час, а затем продлили до нормализации погодных условий.

Воздушная гавань предоставила пассажирам задержанных рейсов воду и питание. В Росавиации сообщили, что в районе Пулково прошли сильные ливневые осадки в виде снега.

Кореняко сообщил, что, по состоянию на 12:35 мск, на запасные аэродромы, прежде всего в Москву, были отправлены 33 рейса, следовавшие в Пулково.