Будапешт, 12 января, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Последний пакет санкций США против России создаёт серьёзные проблемы для энергетики Центральной Европы. Об этом 12 января заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/TASS

«В санкционный список здесь, в Центральной Европе, включена компания, играющая ключевую роль в поставках нефти в Сербию», — напомнил глава МИД в видеообращении, транслировавшемся на телеканале М1.

По его словам, включение в список рестрикций сербской компании NIS приведёт к сложной ситуации со снабжением нефтью и росту цен. Сийярто добавил, что Будапешт в ближайшее время организует тесные консультации с региональными партнёрами для минимизации влияния санкций на рост топливных цен. Подобные действия необходимы для защиты венгерского народа и экономики Центральной Европы, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли.

При этом действующий президент США Джо Байден допустил, что цены на бензин в США могут вырасти на фоне введения санкций. Новые санкции должны повлиять на рост российской экономики, поспешил заверить глава государства.

МИД РФ заявил, что новые санкции США не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии. Решение нынешней администрации ввести новые ограничительные меры представляет собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков, подчеркивалось в заявлении.