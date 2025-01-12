Брянск, 12 января, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Женщина погибла в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Карачевскому району Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале 12 января.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Очередная атака украинских террористов по мирным жителям. В результате удара по Карачевскому району, к сожалению, погибла женщина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в публикации.

Отмечается, что ранения получила ещё одна местная жительница, которую экстренно доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Кроме того, по предварительной информации, в результате атаки ВСУ повреждено несколько домовладений.

Губернатор сообщил, что семьям пострадавших будет оказана материальная поддержка.

Как передавало ИА Регнум, 11 января три мирных жителя получили травмы в результате обстрела ВСУ села Новые Юрковичи в Брянской области. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В тот же день семь человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на жилые дома в городе Котовске Тамбовской области. Получили повреждения две пятиэтажки, в которых выбиты стёкла и повреждены балконы, повреждения будут устранены в течение ближайшего времени.