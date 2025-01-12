Горловка, ДНР, 12 января, 2025, 13:27 — ИА Регнум. В результате атаки украинского дрона в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб водитель маршрутного автобуса. Об этом 12 января сообщил мэр города Иван Приходько.

Telegram/Приходько РИК

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ [вооружённых формирований Украины] в посёлке шахты имени Н. А. Изотова погиб водитель автобуса маршрута № 2», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинская армия осуществила атаку дрона на Горловку около 06:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января семь человек получили ранения при атаке украинских беспилотников на жилые дома в городе Котовске Тамбовской области. Им оказали необходимую медпомощь, госпитализация никому не потребовалась.

Ранее, 10 января, двое пострадавших при атаке украинского дрона на автомобиль в Харьковской области детей были госпитализированы в Москву. ВСУ атаковали машину под Харьковом 5 января, и в результате этого пострадали шесть человек, включая четверых детей.