Москва, 12 января, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Закон о тестировании детей иностранных граждан на знание русского языка перед поступлением в школу улучшит всю систему образования. Об этом заявила президент Российской академии образования (РАО), экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева 12 января.

РИА Новости/Алексей Куденко

«Правильно, что в семьях иностранных граждан вопросу изучения ребёнком русского языка теперь будет уделяться более пристальное внимание. Это во многом будет способствовать повышению качества работы всей системы образования, это поможет нашим учителям», — рассказала она в беседе с ТАСС.

Она уточнила, что детям из России и из других стран должно быть комфортно учиться вместе, поэтому они должны хорошо понимать как друг друга, так и преподавателя.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий брать в школы не владеющих русским языком детей иностранных граждан. Отмечается, что зачисление на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования теперь возможно только при успешном прохождении тестов на бесплатной основе.

1 января Путин поручил организовать обучение русскому языку детей иностранных граждан до их зачисления в школы. Также правительству поручено принять меры по адаптации таких детей в российском обществе. Доклад главе государства по этому вопросу премьер-министр Михаил Мишустин, ответственный за выполнение поручения, должен представить в срок до 1 апреля.