Москва, 12 января, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Российские военные отразили за сутки пять контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом 12 января сообщило Министерство обороны РФ.

Александр Река/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ. <…> Отражены пять контратак противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки потери ВСУ составили более 350 военных, уничтожены танк, четыре боевые машины пехоты, пять бронетранспортёров, 12 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, семь миномётов, станция радиоэлектронной борьбы и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 51 200 военных, 297 танков, 228 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортёров, 1533 боевые бронированные машины, 1449 автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, 5 января танкисты «Ахмата» из группировки войск «Север» отработали танковой «каруселью» в ходе отражения попытки прорыва украинской армии в районе хутора Бердина. Танки начали вплотную по очереди подходить и атаковать бронетехнику. Параллельно сработали российские военные с закрытых позиций.

10 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что российские военные продолжают продвигаться, предоставляя новые возможности для работ по обследованию домов, повреждённых от действий ВСУ. Благодаря действиям ВС РФ постепенно процесс будет продолжаться, отметил он.

12 января бывший военный ВМС США Марк Слебода заявил, что Владимир Зеленский боится последствий провалившегося вторжения в Курскую область. Он добавил, что киевский режим в настоящее время не в состоянии что-либо противопоставить российским войскам в зоне проведения спецоперации.