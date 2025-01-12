Лос-Анджелес, США, 12 января, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Американский актёр Рори Сайкс, страдавший детским церебральным параличом, сгорел заживо в своём доме во время пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом изданию 9News сообщила мать погибшего.

Global Look Press/Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency

Инцидент произошёл 8 января. Во время пожара Сайкс был у себя дома. Его мать выбежала наружу и попыталась потушить огонь из шланга, но в водопроводе не было воды.

Тогда она вернулась в дом, чтобы помочь сыну выбраться, но не смогла вытащить его своими силами из-за сломанной руки.

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После этого женщина попробовала связаться со спасателями, но до них дозвониться так и не получилось. Тогда ей пришлось поехать по задымлённым дорогам, чтобы попросить о помощи. За это время её дом с сыном сгорел.

Рори Сайксу было 32 года. Он стал известен ещё в детстве благодаря участию в британском шоу Kiddy Kapers.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 января в Лос-Анджелесе вспыхнули пожары, в результате которых к настоящему моменту погибли 16 человек, ещё 13 пропали без вести. Американские власти арестовали 19 человек за нарушение комендантского часа, кражи со взломом и мародёрство.

От пожаров пострадали более 10 тыс. строений, ещё 57 тыс. зданий находятся под угрозой уничтожения, в том числе Центр Гетти. Более 16 тыс. американцев обратились за помощью в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям.

В результате стихийного бедствия почти полностью был уничтожен прибрежный город Малибу. Виллы многих известных актёров, включая Энтони Хопкинса и Джона Гудмена, сгорели.

Борьбу с огнём осложняют сильный ветер и засуха. По данным метеорологов, дождя в прогнозе нет.