Москва, 12 января, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Заявления Киева о планах провести выборы на Украине связаны с тем, что президент России Владимир Путин в качестве условия для начала переговоров назвал наличие легитимной украинской власти. Об этом 12 января заявил политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».

Иван Шилов ИА Регнум

Украинское издание «Телеграф» 8 января сообщило, что глава киевского режима Владимир Зеленский решил баллотироваться на второй президентский срок. Источники в окружении Зеленского уточнили, что у него есть шанс быть избранным, если баллотироваться не будет экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

«Сам факт говорит о том, что начинают дискуссировать оперативно о выборах на Украине. Вероятно, в свете жёсткого заявления президента России [Владимира Путина], что Россия готова вести переговоры с легитимной законной властью», — заявил Кедми.

Политолог подчеркнул, что у Зеленского, согласно конституции Украины, нет никакой легитимности. Судьба этого политика находится в руках США. Вашингтон может подыскать другую кандидатуру вместе Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, Путин неоднократно заявлял, что действующее украинское руководство нелегитимно. Отменив президентские выборы, которые должны были состояться на Украине в мае 2024 года, Зеленский утратил легитимность. В украинской конституции нет указаний о продления полномочий президента даже в условиях военного положения, отметил Путин.

Глава государства назвал Верховную раду единственным легитимным органом власти на Украине. Полномочия украинского парламента в условиях военного положения могут быть продлены без выборов.

Согласно данным проведённого в октябре 2024 года на Украине соцопроса, 60% украинцев предпочли бы, чтобы Зеленский не баллотировался в президенты.