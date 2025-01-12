Москва, 12 января, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Группа украинских военных попала в плен, после того как получила задание наблюдать за перемещением российских войск в Красноармейском (украинское название — Покровский) районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 12 января рассказал пленный боец ВСУ Андрей Забарата.

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«Приехал командир роты, и по два человека с хаты нас забрали, привезли в другую хату, там выдали бронежилеты и автоматы. Показали на карте, какая позиция. Подвезли к лесополке, сказали, что российских военных там нет, тихо, не стреляют, нужно только наблюдать. Мы пришли, а там совсем не так», — сообщил он.

По бойца словам, его группу окружили и начали по ней стрелять, после чего они выключили рацию и сдались в плен.

Сам Забарата заявил, что был мобилизован, несмотря на астму, его готовили всего два дня.

Как передавало ИА Регнум, на кураховском направлении 16 украинских военных сдались в плен после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Юг» ВС РФ. Российские военные сбрасывали с беспилотников листовки с призывом сдаться.

У хутора Бердин в Курской области украинские военные из 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен солдатам российской группировки войск «Север». Всего 26 человек попали в плен за два дня после неудачной попытки контрнаступления.