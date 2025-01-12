Берлин, 12 января, 2025, 13:12 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил планы избранного президента США Дональда Трампа встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание Tagesschau 11 января.

Global Look Press/Michael Kuenne/Keystone Press Agency

«В этом отношении неплохая новость, если американский и российский президенты тоже захотят встретиться», — указал он.

Шольц также уточнил, что немецкое общество сочло верным решением его разговор с президентом РФ по телефону и он намерен позвонить ещё раз.

Канцлер добавил, что Германия по-прежнему будет поддерживать Украину, однако он и его Социал-демократическая партия (СДПГ) против финансирования Киева за счёт увеличения налогов, урезания пенсионных выплат и поддержки сообществ внутри страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 9 января Трамп, Путин хочет встретиться с ним и якобы публично заявлял об этом. Избранный президент США сообщил, что его команда готовит такую встречу, которая может состояться после его инаугурации 20 января.

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по теме встречи Путина и Трампа пока нет никакой конкретики. Он напомнил, что Путин неоднократно заявлял об открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом. Никаких особенных условий не требуется — только обоюдное желание, отметил представитель Кремля.

Кроме того, 10 января официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация будет приветствовать любой диалог между Россией и США.