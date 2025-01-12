ВС России поразили аэродромы и скопления живой силы ВСУ в 139 районах
Москва, 12 января, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Российские военные за сутки поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и скопления живой силы и техники армии Украины в 139 районах. Об этом сообщили 12 января в Министерстве обороны России.
Удары по объектам ВСУ нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия. Также российские военные применили ударные дроны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в ведомстве.
С начала СВО российские военные уничтожили 652 самолёта, 283 вертолёта, 40 132 дрона, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 492 танка и других боевых бронированных машин ВСУ.
Также в ведомстве сообщили, что за сутки российские военные освободили от ВСУ посёлок Янтарное в Донецкой Народной Республике и село Калиново в Харьковской области.
Как сообщало ИА Регнум, 11 января российские военные группировки войск «Центр» освободили от ВСУ посёлок Шевченко в Покровском районе ДНР. Это открыло российским бойцам дорогу на Красноармейск со стороны юго-запада.