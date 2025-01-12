Варшава, 12 января, 2025, 12:23 — ИА Регнум. У польского населения накопилась усталость от украинских беженцев. Об этом сообщил глава минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш 12 января.

flickr.com/Sebastian Indra/Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

«Конечно, в польском обществе есть усталость, и это понятно, особенно когда люди видят здесь молодых украинских мужчин за рулём новейших автомобилей или проживающих в пятизвёздочных отелях», — рассказал он.

Глава минобороны также заявил, что исключает отправку польских военных на Украину для обеспечения потенциального режима прекращения огня, и напомнил, что страна не может поставить Киеву самолеты МиГ-29, поскольку они нужны для обеспечения собственной безопасности.

«С одной стороны, я понимаю [главу киевского режима Владимира] Зеленского, потому что его роль — всегда требовать большей помощи… Но я думаю, что он и Украина также должны помнить, что, когда другие отправляли только каски, мы отправляли танки», — уточнил глава ведомства в беседе с Financial Times.

Ранее, в июле 2024 года, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться в свою страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособий украинским беженцам. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.

Как ранее передавало ИА Регнум, 3 января Зеленский заявил, что Киев вернёт на Украину беженцев, которые оказались в Европе, если европейские государства представят дополнительное количество средств противовоздушной обороны.

24 декабря испанская газета El País написала, что киевский режим требует от стран ЕС прекратить оказывать помощь украинским беженцам, чтобы те возвращались на родину. По информации журналистов, за границей продолжают находиться от шести до 10 млн жителей Украины.

27 ноября глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт рассказал, что количество украинских беженцев, которые хотят остаться жить в ФРГ, постоянно растёт. Он уточнил, что за год этот показатель вырос на 21 процентный пункт.