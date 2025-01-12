Москва, 12 января, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Калиново в Харьковской области. Об этом 12 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Калиново Харьковской области», — рассказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные также нанесли удары по личному составу и технике нескольких бригад украинской армии у Загрызово, Западного, Загоруйковки, Двуречной в Харьковской области, а также возле Ивановки и Торского в Донецкой Народной Республике (ДНР).

За сутки противник на этом направлении потерял до 410 бойцов, три боевые бронированные машины, включая американский бронетранспортер М113, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав». Также были уничтожены два склада боеприпасов, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января российские военные группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Шевченко в ДНР. Также они нанесли удары по личному составу и технике украинских формирований возле Белицкого и сёл Срибное, Алексеевка и Гришино.

Начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе российской группировки «Юг» с позывным Чукча 10 января рассказал, что армия России вытеснила украинские войска и зашла в третий и четвертый цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре в ДНР. По его словам, сейчас в Северном микрорайоне города, где противник продолжает удерживать несколько улиц и ближайшие лесопосадки, идут ожесточённые бои.