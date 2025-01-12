Донецк, 12 января, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Российские военные освободили от украинских вооружённых формирований населённый пункт Янтарное в Донецкой Народной Республике. Об этом 12 января сообщили в Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное в ДНР», — заявили в ведомстве.

Военные группировки поразили формирования трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад украинской армии и бригады морской пехоты в районах поселений Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Фёдоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка ДНР.

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Казак» и четыре автомобиля. Были уничтожены два склада боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и скопления живой силы и техники армии Украины в 139 районах. Удары по объектам ВСУ нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

В тот же день в ходе боевой работы расчёт FPV-дронов группировки войск «Центр» поразил танк Т-72М1 украинских войск и личный состав возле села Воздвиженка в ДНР. В Минобороны отметили, что расчёты ударных беспилотников и штурмовые подразделения каждый день ликвидируют личный состав и боевую технику украинских войск.