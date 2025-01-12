Таллин, 12 января, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Три автобуса, направлявшиеся из Таллина в Санкт-Петербург, опрокинулись на бок на трассе близ Нарвы на эстонской территории. Об этом 12 января сообщили очевидцы.

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Уточняется, что транспортные средства съехали в кювет из-за сильной наледи на дороге.

Телеканал РЕН ТВ в Telegram приводит слова одного из пассажиров, автобус которого врезался в одну из уже упавших машин. Он отметил, что водитель издалека увидел автобус компании Ecolines и попытался затормозить, но из-за «катка» на асфальте произошло столкновение.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января туристический автобус перевернулся на трассе Ляскеля ― Питкяранта в Карелии около 11 утра по московскому времени. Вблизи деревни Керисюрья водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся.

По данным МВД, в автобусе находились два водителя и 42 пассажира, пострадали 14 человек. Среди них были жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа. В основном люди получили переломы конечностей и травмы грудной клетки. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).