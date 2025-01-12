Лос-Анджелес, США, 12 января, 2025, 12:07 — ИА Регнум. Разрушительные пожары, бушующие в американском штате Калифорния, могли начаться из-за обрыва электрического провода в районе Херст недалеко от Сан-Фернандо. Об этом 11 января сообщило агентство Bloomberg.

Global Look Press/Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency

Эту версию власти начали рассматривать после сообщения коммунальной компании Edison International в Южной Калифорнии. Предприятие сообщило, что на башне, связанной с линией электропередачи Eagle Rock Sylma мощностью 220 кВ, обнаружен обрыв провода.

Компания подчеркнула, что не располагает информацией о том, произошёл ли обрыв провода до или после начала возгораний.

Пожар в Херсте вспыхнул вечером 7 января и уничтожил 312 гектаров территории, пожарным удалось локализовать возгорание на 70% площади.

Акции Edison упали на фоне опасений инвесторов, что её оборудование может быть связано с лесными пожарами в Лос-Анджелесе, отметило агентство.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 января в Лос-Анджелесе вспыхнули пожары, в результате которых к настоящему моменту погибли 16 человек. Без вести пропали 13 человек. Американские власти арестовали за нарушение комендантского часа, кражи со взломом и мародёрство 19 человек, в том числе троих — в районе Пасифик-Палисейдс.

От пожаров в Калифорнии пострадали более 10 тыс. строений, ещё 57 тыс. зданий находятся под угрозой уничтожения, в том числе Центр Гетти. Более 16 тыс. американцев обратились за помощью в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Борьбу с огнём осложняют сильный ветер и засуха. По данным метеорологов, дождя в прогнозе нет.

В США не исключают, что в пожарах виновны поджигатели. По оценкам экспертов, пожар выгоден страховым мошенникам, рассчитывающим получить выплаты и избавиться от старого имущества. Кроме того, разрушение множества домов выгодно строительным компаниям.