Москва, 12 января, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» Западной группировки войск армии России уничтожили пункт управления дронами, замаскированные пулемётные точки и личный состав украинских формирований в зоне спецоперации. Об этом 12 января сообщило Министерство обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Самоходная гаубица «Мста-С»

Отмечается, что российские разведчики с помощью беспилотника выявили на одном из направлений вышеперечисленные цели.

«Получив уточнённые координаты от расчёта БПЛА, расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» навели орудия на цели и уничтожили их», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что расчёты российских беспилотников вели корректировку огня и контроль за поражением целей. Снятые с БПЛА кадры объективного контроля свидетельствуют об уничтожении всех целей.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими экипажами вертолётов Ка-52М скопления личного состава, бронированной техники и опорного пункта противника в приграничных районах Курской области. Отмечалось, что российские вертолётчики поддерживали подразделения группировки «Север».

Ранее, 8 января, военное ведомство показало кадры работы расчёта реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» армии России в зоне СВО. Российские ракетчики уничтожили пункт временной дислокации и скопление живой силы противника в ДНР.